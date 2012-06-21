Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Ковпаківський районний суд міста Суми закрив справу за малозначністю, взявши до уваги пояснення 45-річного сумчанина. Останній 6 квітня перебував без захисної маски в одному із торговельних закладів міста, де на нього поліцейські склали відповідний протокол. У суді чоловік пояснив, що й справді був без маски, однак не міг її придбати через відсутність в аптеках. Суд став на бік чоловіка і закрив справу.
А ось стосовно продавчині квітів, яка торгувала ними у час карантину, Зарічний районний суд Сум прийняв іншу ухвалу. Жінку визнано винною, оскільки не припинила роботу кіоску з реалізації квітів, і вона повинна буде сплатити 17 тисяч гривень штрафу.