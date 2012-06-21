Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У 12-му мікрорайоні Сум по вулиці Інтернаціоналістів розпочалося будівництво нового триповерхового дитячого садка, який за рівнем технічної оснащеності перевершуватиме всіх своїх попередників.
Зокрема, це буде перший у місті дошкільний дитячий заклад із ліфтом, який матиме також підвал, басейн, мансарду, скляні конструкції, інші зручності, до того ж відповідатиме потребам маломобільних відвідувачів. Усього дитсадок відвідуватимуть 160 хлопчиків і дівчат.
Проєкт місцевої розробки, позначений багатьма цікавими рішеннями, успішно пройшов потрібні експертизи. Одна з головних переваг – сонячна наповненість приміщення.
Оскільки в цьому мікрорайоні зараз лише один дитсадок, то нове будівництво надзвичайно потрібне. До того ж найближчим часом заплановане зведення ще одного подібного закладу на Еспланаді, триває робота по відновленню інших двох дитсадків, які раніше передали приватникам або перепрофілювали.
Спорудження ведеться в рамках проєкту Президента та уряду «Велике будівництво». Загальна вартість об’єкту – 58,8 мільйона гривень, з яких 30 мільйонів будуть освоєні цього року: 25 виділяє державний фонд регіонального розвитку, 5 – місто. Загалом дитсадок планують здати в експлуатацію восени наступного року.
Цими днями на будівельному майданчику побували голова Сумської ОДА Роман Грищенко та міський голова Сум Олександр Лисенко, які ознайомилися із будівництвом. Роман Грищенко повідомив, що усі об’єкти, які зводяться в рамках «Великого будівництва», будуть оснащені веб-камерами, аби громадськість мала змогу онлайн «бачити» хід робіт.