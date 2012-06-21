На вулиці Люблінській наближається до завершення будівництво першого у місті багатофункціонального стадіону просто неба, першу чергу якого вже успішно введено в експлуатацію.
Як розповів міський голова Олександр Лисенко, раніше на цьому місці було футбольне поле заводу «Електрон». Після банкрутства підприємства територію передали орендареві, який надумав звести тут елітні котеджі. Але мешканці навколишніх будинків виступили проти такого сусідства і запропонували облаштувати повноцінний спортивний майданчик. Оскільки у Сумах не було і поки що немає жодного багатофункціонального стадіону, керівництво міста пішло назустріч побажанням городян.
За словами начальника управління капітального будівництва та дорожнього господарства міськради Віталія Шилова, спершу планували звести виключно стадіон. Однак з часом з’явилися нові пропозиції і можливості, які вже знайшли практичне втілення. Так, готові футбольне поле, майданчик зі штучним покриттям шостого покоління для міні-футболу, бігові доріжки, куточки для гри в настільний теніс, шахи, шашки. Також установлені спортивні тренажери, лави, трибуни тощо.
Найближчим часом сюди буде прокладено добротну дорогу, проведено освітлення. Вже зарезервовані місця під боксерський ринг і тенісний корт. Стосовно першого, то ініціативні городяни подали відповідний проект на його фінансування в рамках громадського (партиципаторного) бюджету. На облаштування спортивної споруди з міського бюджету спрямували майже 4 мільйони гривень.