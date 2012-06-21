Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Голова Сумської обласної ради Володимир Токар передав медичним закладам Білопільського району ключі від двох нових автомобілів швидкої допомоги «Renault Duster» вартістю 500 тисяч гривень кожна та 1500 захисних масок.
Як повідомляє сайт Сумської обласної ради, техніка придбана за рахунок субвенції з державного бюджету і стане неабиякою підмогою для Вирівської та Павлівської амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Засоби індивідуального захисту одержали Білопільський Центр первинної медичної допомоги та Білопільська Центральна районна лікарня.
За словами завідуючої Павлівською АЗПСМ Альбіни Матюхи, яка сама водитиме машину, лише в цьому селі мешкають понад тисяча селян, майже ще стільки — у навколишніх населених пунктах. Висока прохідність автівки дозволить доїжджати до будь-яких куточків і швидко надавати медичну допомогу.
Так само високо оцінив технічну обнову голова Річківської ОТГ Микола Солодовник: відтепер вирівські лікарі мають усі можливості оперативно виїздити на виклики.
Повносило працює колектив Білопільської ЦРЛ, яка є опорним закладом у протидії коронавірусу. Тут готові обслуговувати пацієнтів не тільки Білопільського, а й сусідніх Буринського та Путивльського районів.
Для лікарні закупили комплект сучасного обладнання, оптимізували штат, підписали шість пакетів медичних послуг. За кошти районного бюджету та місцевих аграріїв заклад повністю забезпечений засобами індивідуального захисту, дезінфекторами тощо. З розряду приємних новин — медики району вчасно і в повному обсязі отримують заробітну плату.
Новими автомобілями поповнився також медичний парк Роменського району. Сучасні швидкі допомоги тепер мають у селах Рогинці, Бобрик, Великі Бубни, Глинськ та Бацмани.