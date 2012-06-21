Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У ці дні в Сумах тривають слідчі дії в межах кримінального провадження, відкритого за ст. 227 ККУ.
Як повідомляє пресгрупа УСБУ в Сумській області, оперативники відомства спільно з представниками Слідчого управління Національної поліції та прокуратури Сумщини викрили і припинили незаконну діяльність групи ділків, які на одній із околиць обласного центру на території приватного підприємства виготовляли нелегальний антисептичний засіб і продавали його замовникам, у тому числі медичним закладам Сумщини.
Виробничий процес тут поставили на широку ногу, не дбаючи ні про якість продукції, ні про санітарні норми, не кажучи про наявність якихось дозвільних документів.
Під час обшуку правоохоронці виявили понад тисячу літрів як готового сурогату, так і спирту, тару, обладнання тощо. Попередня загальна оцінка вилученого — близько мільйона гривень. Зараз вони з’ясовують не лише походження «виробництва», а й адреси медичних закладів, які встигли закупити так званий антисептик і зазнали збитків.