Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах отримали перший практичний результат від нещодавно прийнятої програми 90 на 10, яка передбачає спільне фінансування міського бюджету та ОСББ на виконання тих чи інших робіт у житлово-комунальному секторі.
Днями у житловій багатоповерхівці по вулиці Герасима Кондратьєва став до ладу ліфт загальною вартістю 850 тисяч гривень, з яких 765 тисяч, або 90% виділяє міський бюджет, решту вносять співвласники будинку.
За словами голови ОСББ Ніни Жанько, об’єднаня створене минулого року, після чого в одному з під’їздів вийшов з ладу підйомник. Спершу намагалися самотужки полагодити двигун, однак з часом зрозуміли: дешевше буде замінити всю кабіну, аніж «латати» її частинами.
Одна із фірм взялася за виготовлення, взявши за основу імпортне обладнання – головним чином турецького та італійського виробництва. Серед переваг ліфта – наявність фотоелементу безпеки, завдяки якому двері не зможуть самочинно закритися чи відкритися, якщо в отворі перебуває людина чи предмет.
Уже підготовлено пакет відповідних документів, на основі яких місто виділить кошти. А тим часом жителі цього ж будинку готуються встановити другий ліфт в іншому під’їзді, оскільки житло введено в експлуатацію чверть століття тому і ліфти потребують поступової заміни.
У місті покладають великі надії на нову програму, адже вона активізує діяльність ОСББ та мешканців, які також несуть матеріальну відповідальність за технічний стан будівель.