Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
При Сумському вищому професійному училищі будівництва та автотранспорту запрацював навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників за спеціальністю «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машин. Зварник».
Це – практичний результат програми реформування системи професійно-технічної освіти на Сумщині, у якій бере участь навчальний заклад.
Для облаштування центру із державного бюджету виділено 2,5 мільйона гривень.
У відкритті нового навчального підрозділу взяли участь представники влади, освіти, роботодавці, які наголосили на його високій технічній оснащеності. Це дозволить готувати фахівців-професіоналів, затребуваних на сьогоднішньому ринку праці.