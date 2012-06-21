Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулися урочистості з нагоди вручення групі випускників дипломів магістрів за освітньо-професійними програмами «Практична психологія» та «Управління навчальним закладом».
Студентів денної форми навчання привітали ректор інституту Юрій Нікітін, проректори Сергій Грицай та Світлана Панченко, викладачі, які наголосили, що сьогоднішні випускники одержали чудові знання зі згаданих спеціальностей. Це дозволить їм у подальшій практичній роботі, становленні як фахівців.
У свою чергу випускники відзначили високу якість навчального процесу у закладі, де створені всі умови для одержання сучасної професійної освіти.