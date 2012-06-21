Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Впродовж одного дня на Сумщині відбулися дві знакові події, тісно взаємопов’язані між собою. Зокрема, в Сумському прикордонному загоні прийняли офіцерське поповнення – 28 випускників Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, серед яких дві представниці прекрасної статі, а один із офіцерів прибув із сім’єю.
Як повідомила пресслужба загону, молоде поповнення радо зустріли у колективі прикордонників. Офіцерів відразу зарахували на всі види забезпечення, з ними провели відповідні інструктажі. Того ж дня молоді прикордонники відбули до місць своєї подальшої служби, аби на практиці застосовувати одержані знання і навички з охорони державного кордону.
Того ж дня у Державному ліцеї-інтернаті «Кадетський корпус» ім. І. Г. Харитоненка, що підпорядкований Держприкордонслужбі України, відбувся черговий 11-ий випуск ліцеїстів, у ході якого свідоцтва про закінчення чотирирічного навчання отримали 121 юнак. Двоє з них – Євгеній Разуваєв та Богдан Салівон удостоєні відповідно золотої і срібної медалей та похвальних листів.
Вручаючи нагороди, голова Сумської ОДА Роман Грищенко привітав медалістів і всіх ліцеїстів із вагомою подією в їхньому житті, наголосивши, що сам свого часу закінчив нинішній Київський військовий ліцей ім. І. Богуна, тож йому добре знайомі відчуття випускників. Керівник області побажав юнакам міцного здоров’я, впевненості у своїх силах, успіхів в усіх щоденних справах, стати гідними захисниками України.
Як повідомив Євгеній Разуваєв, він вирішив пов’язати своє життя з армією – зараз готується вступати до Військового інституту Київського національного університету і. Т. Шевченка. У Кадетському корпусі з посиленою військово-фізичною підготовкою набув потрібного гарту, тож сподівається на успішне складання вступних іспитів і в майбутньому, можливо, зустрінеться із кимось із сумських кадетських друзів у тих чи інших військових частинах.
Після численних вітань випускники попрощалися з Прапором ліцею, давши клятву пам’ятати свій навчальний заклад і бути гідними високого звання ліцеїста.