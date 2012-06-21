Вчені за допомогою телескопа "Хаббл" одержали знімок спіральної галактики NGC 6744, яка розташовується в сузір'ї Павича. Ця галактика дуже схожа на Чумацький Шлях, за винятком того, що вона в два рази більша: її діаметр –200 тисяч світлових років, тоді як діаметр нашої галактики – 100 тисяч.
Центральний регіон NGC 6744 заповнений старими жовтими зірками, а її рукави світяться блакитним і рожевим світлом. Блакитний колір в галактиці – це молоді зірки, а рожевий – ділянки активного зореутворення.
У 2005 році в галактиці було помічено наднову зірку 2005at. Вона належить до наднових типу Ic, які утворюються, коли зірки втрачають свої водневі оболонки в ході природних процесів.