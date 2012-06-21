Дослідницький супутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) відкрив першу планету в сузір'ї Риб, яка схожа на Землю за розмірами. Однак вона знаходиться на досить близькій відстані від своєї зірки, щоб на її поверхні могли з'явилися умови для існування рідкої води. Про це заявили в Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).
Відзначається, що виявлена планета TOI 700 d одна із небагатьох планет, які знаходили дослідні апарати, з придатними для життя умовами. Керівник відділу астрофізики NASA Пол Герц розповів, що TESS був спеціально розроблений і запущений для пошуку планет, схожих на Землю.
«Планети навколо прилеглих зірок найлегше відстежувати за допомогою великих телескопів у космосі і на Землі. Відкриття TOI 700 d є ключовим науковим відкриттям для TESS. Підтвердження розміру планети і статусу населеної зони за допомогою (космічного апарату для дослідження космосу в інфрачервоному діапазоні, запущеного NASA в 2003 році. ред.) Spitzer це ще одна перемога для Spitzer, яка наближається до кінця наукової діяльності в січні цього року наводяться слова Герца в релізі.
TESS аналізував великі сектора космічного простору протягом 27 днів для більш точного відстеження зміни яскравості зірок в зв'язку з рухом навколо них планет. Апарат спостерігав нову планету в 11 з 13 секторів протягом року. Спочатку спостережуваний об'єкт був класифікований як зірка, але пізніше ряд досліджень показали, що це була планета. Завдяки даним з апарату Spitzer вдалося остаточно переконатися в тому, що знайдений об'єкт планета.
У системі є три планети, яким присвоїли літери "b", "с" і "d".
Вчені з'ясували, що планета TOI 700 b має майже однаковий із Землею розмір, поверхня ймовірно скеляста, виходить на орбіту кожні 10 днів.
Середня в системі планета TOI 700 с у 2,6 рази більша за Землю - між розмірами Землі і Нептуна - період обертання становить 16 днів і, ймовірно, є світом, де домінує газ.
Планета TOI 700 d в системі єдина планета в населеній зоні, має розміри на 20% більше за Землю, вона обертається навколо червоного карлика з періодом 37 днів і отримує від своєї зірки 86% енергії, яку Сонце надає Землі.
TOI 700 d невеликий карлик розміром в 40% від Сонця в 100 світлових роках в південному сузір'ї Риб. Майбутні місії NASA дозволять проаналізувати наявність і навіть склад його атмосфери.
У вересні минулого року вчені знайшли ознаки молекул води в атмосфері екзопланети K2-18b за допомогою орбітальної обсерваторії Hubble. Знахідка стала першим відомим науці випадком, коли в атмосфері екзопланети могда бути водяна пара і умови для існування води на поверхні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»