У 2017/2018 маркетинговому році українські аграрії поставили на зовнішні ринки 39,4 млн тонн зернових культур на 6,4 млрд доларів США. Найбільшими покупцями українського зерна у цей період стали Єгипет (на $724 млн, 11,4%), Китай (на $594 млн, 9,3%), Іспанія (на $459 млн, 7,2%), Індонезія (на $375 млн, 5,9%) та Нідерланди (на $348 млн, 5,5%).
У розрізі культур було експортовано: кукурудзи — 17,8 млн тонн на $2,86 млрд (Китай — 16,4%, Єгипет — 13,6%, Нідерланди — 12,2%); пшениці – 17,2 млн тонн на $2,83 млрд (Індонезія — 13,3%, Єгипет — 11,8%, Бангладеш — 8,7%); ячменю — 4,3 млн тонн на $0,64 млрд (Саудівська Аравія — 41,2%, Китай — 19,3%, Лівія — 6,6%).
Перевезення 99% зернових відбувалося морським транспортом (39 млн тонн). Найбільше відвантажили порти Чорноморська (22%), Одеси (19%), Южного (19%) та Миколаєва (18%). 306 тисяч тонн (0,8%), повідомляє прес-служба Мінагрополітики, було експортовано залізничним транспортом та майже 80 тисяч тонн (0,2%) — автомобільним.