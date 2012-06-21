Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Упродовж дії карантину, спричиненого пануванням коронавірусу COVID-19, у світі та в Україні триває нечуване зростання обсягів продажу велосипедів. Так, за інформацією аналітиків ресурсу Автоконсалтинг, приміром, у Франції цей показник протягом останніх місяців збільшився втричі, а в Україні обсяги продажу за березень-червень 2020 року зросли вдвічі.
Різко підскочили обсяги продажу веломашин, які продавалися через мережу Інтернет.
Експерти також зазначають, що найбільший попит на велотранспорт в Україні спостерігається на дитячі веломашини. Також зростають обсяги купівлі запасних частин до велотранспорту – продовж останніх місяців цей показник збільшення становив майже 80% порівняно з докарантинними часами.
Проте у світі відбувається щось нечуване. Так, у Франції, де спостерігається суттєва нестача велотранспорту у магазинах, які розкуповуються, мов гарячі пиріжки, керівники компанії-постачальника цієї продукції – Decathlon – заявили, що активно викуповують вживані велосипеди. Потім ці веломашини ремонтуються та магазини компанії продають їх усім бажаючим.
Однак і таких велосипедів не вистачає. Експерти пов’язують таку нестачу цього виду товарів із тим, що Китай та Тайвань, які завжди були двома найбільшими виробниками велосипедів у світі, з початком пандемії, значно скоротили обсяги виробництва. Також у цих країнах закрилася чимала кількість заводів, які виробляли велотранспорт.