На території Національного природного парку «Святі гори» на Донеччині встановили сучасну телевізійну систему раннього виявлення лісових пожеж. Фахівці департаменту екології і природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації та співробітники парку вважають це дуже важливим, оскільки відтепер завдяки телевізійній системі з’явилася змога оперативно реагувати на виникнення задимленості чи вогню на лісових масивах і вживати необхідних відповідних заходів для приборкання пожежі й запобігати її поширенню.
Як уточнили в департаменті екології і природних ресурсів Донецької ОДА, придбання і встановлення телевізійної системи відбулося в межах запровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля Донеччини. Їх здійснювали за кошти з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.
А тим часом унікальному НПП «Святі гори» періодично загрожують не тільки лісові пожежі. Восени Слов’янська прокуратура висунула звинувачення посадовим особам Лиманського лісового господарства щодо незаконного вирубування тут дерев. Було встановлено, що у 2016—2017 роках у Краснолиманському та Ямпільському лісництвах на території природно-заповідного об’єкта загальнодержавного значення пошкодили 4574 дерева породи сосна. Через ці дії державі заподіяно збитків на суму майже 11,5 мільйона гривень, і прокуратура вимагає їх відшкодування.