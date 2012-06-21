Ініціативу підлітків щодо розвитку молодіжної культури підтримала міська рада. У вересні команда юних сєверодонеччанок отримала грант від програми для молоді «UPSHIFT Україна», яку запровадив ЮНІСЕФ Україна за підтримки Уряду Японії. Підлітки виграли 49 тисяч гривень для реалізації проєкту «Простір для екстрим-культур» і мали придбати спеціальні конструкції для занять екстремальними видами спорту (скейт, ролики, самокати, BMX-велосипеди). Ішлося про створення скейт-парку. Але коли автори проєкту-переможця звернулися до підприємства, яке виготовляє конструкції, з’ясувалося, що їхня вартість приблизно втричі перевищує суму, яку профінансувала «UPSHIFT Україна». А для розміщення цих конструкцій потрібний майданчик із твердим покриттям, для облаштування якого теж необхідні кошти. Тоді підлітки звернулися по допомогу до керівництва рідного міста.
Як повідомляє пресслужба Сєверодонецької міської ради, відбулася робоча зустріч. Оскільки гроші за проєктом «UPSHIFT Україна» слід освоїти в 2019 році, міська рада запропонувала підписати меморандум, за яким для виготовлення спеціальних конструкцій надають необхідну суму. Виготовлятиме конструкції місцеве підприємство. А навесні на території скверу «Дитяче містечко» обладнають спеціальний майданчик для його розміщення. Так до літа 2020 року в Сєверодонецьку буде створено скейт-парк.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»