У Сєверодонецьку створено робочу групу для вирішення важливих питань щодо загальноукраїнської акції «1 мільйон дерев за 24 години», адже майбутній захід з озеленення передбачає ще й збирання сміття та відправлення його на переробку. Та головне, що в межах акції заплановано посадити близько 20 000 саджанців сосни на території Сєверодонецького лісогосподарства.
«Представники лісогосподарства забезпечать акцію саджанцями, інвентарем для висаджування дерев та проінструктують учасників», — запевнила старша ліснича Сєверодонецького лісомисливського господарства Любов Хорошилова.
Серед тих, хто братиме участь у добрій справі, — Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Він хоче долучити до акції не менш ніж 100 учнів шкіл.
Відомо, що ця акція відбудеться 20 березня 2020 року в усій Україні з ініціативи генеральної директорки національного проєкту «Книга рекордів України» Ганни Крисюк у межах всеукраїнського проєкту «Озеленення України». Під час акції планують одночасно посадити мільйон дерев у містах, селищах та селах на всій території України.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»