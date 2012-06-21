Під час презентації третьокласниця Лера Харитонова гортає комікси, а дві її подружки, однокласниці й учасниці дитячого ансамблю «Діамант», заглядають через плече. Книжка яскрава, малюнки майстерні, на сторінках —знайомі кожному жителеві області назви сіл.
«Ми дуже любимо комікси, — зізнаються дівчата. — Удома багато таких книжок, і в школі нам показували комікси про те, що треба бути обережними і не чіпати міну, якщо випадково знайдеш. А супергерої завжди перемагають? І Микитка — такий?».
Згодом дівчатка і хлопчики спокійно роздивляться малюнки й прочитають текст. Кожен учень молодшої школи області отримає патріотичні комікси у подарунок. Але пріоритет, роздаючи майже 7 тисяч примірників нового видання, віддадуть дітлахам, які й нині живуть у так званій сірій зоні, поблизу лінії розмежування, і чи не щодня чують канонаду.
«Війна — це найбільше лихо, яке може випасти на долю людини і долю країни. Українці — миролюбна нація, однак протягом усієї своєї історії змушені захищати рідну країну від загарбників. І ми хотіли розповісти доступною мовою коміксів, що відбувається, хлоп’ятам, які перебувають у Кримському, Станиці Луганській, в інших селах на лінії розмежування, — каже голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз. — Треба говорити з малечею про недитячі речі — війну і втрати, відчай і вірність, звитягу, мужність, довіру й патріотизм. Книжку видано, але це не означає, що все закінчилося. Я запропонував дітям узяти участь у долі Микитки і написати продовження його пригод».
На сторінках цього графічного оповідання змальовано історію про маленького хлопчика — свідка жахливих подій збройної агресії Росії проти України. Головному героєві, батьків якого викрали і утримують під вартою бойовики, дали прихисток наші захисники. А невдовзі Микитка опиняється в епіцентрі бойових дій, де бачить відважну боротьбу наших оборонців на рідній йому Луганщині, а саме під Новотошківським і Кримським.
Пригоди Микитки закінчуються щасливо, та, на жаль, не закінчується війна на сході країни. На думку Юрія Гарбуза, такий приклад творчого бачення подій, що відбуваються поряд із нами, стане основою для національно-патріотичного виховання молоді й неодмінно має бути в кожній дитячій бібліотеці Луганської області.
Під час презентації коміксів ідея про те, щоб разом писати нові пригоди однолітка, припала до душі й малюкам з перших класів, і підліткам зі старшої школи, зокрема учасникам дискусійного клубу «Діалог» при Сєверодонецькому центрі юнацької та дитячої творчості. Тож далі буде…
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»