Причіпну підмітально-прибиральну машину «Бродвей» вартістю понад три мільйони гривень придбали за рахунок субвенції з державного бюджету за програмою соціально-економічного розвитку. Її призначено для ефективного швидкісного прибирання доріг від піску, бруду, щебеню, гравію.
«Нова техніка допоможе підприємству та полегшить роботу дорожньої служби. До цього ми практикували фізичну робочу силу й кілька одиниць техніки: групу дорожніх робітників, лопати, навантажувач і самоскиди. І так тривалий час прибирали все місто, дорожнє полотно якого становить 157 кілометрів. Нині завдяки прибиральній установці маємо змогу протягом тижня прибрати пісок та інше сміття з узбіччя. Раніше на цей вид робіт витрачали місяць-два», — каже директор комунального підприємства «СКС» Дмитро Конов.
Місто отримало автогідропідйомник, який може доставити на висоту до 18 метрів робітників з матеріалами та інструментом під час проведення ремонтних, будівельно-монтажних та інших видів робіт з обслуговування зовнішнього освітлення. І ще Сєверодонецьк отримав новий сміттєвоз.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»