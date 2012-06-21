Причіпну підмітально-прибиральну машину «Бродвей» вартістю понад три мільйони гривень придбали за рахунок субвенції з державного бюджету за програмою соціально-економічного розвитку. Її призначено для ефективного швидкісного прибирання доріг від піску, бруду, щебеню, гравію.

Нова техніка сяє, як іграшка. Фото із сайту Сєверодонецької міської ради

«Нова техніка допоможе підприємству та полегшить роботу дорожньої служби. До цього ми практикували фізичну робочу силу  й кілька одиниць техніки: групу дорожніх робітників, лопати, навантажувач і самоскиди. І так тривалий час прибирали все місто, дорожнє полотно якого становить 157 кілометрів. Нині завдяки прибиральній  установці маємо змогу  протягом тижня прибрати пісок та інше сміття з узбіччя. Раніше на цей вид робіт витрачали місяць-два», — каже директор комунального підприємства «СКС» Дмитро Конов.

Місто отримало автогідропідйомник, який може доставити на висоту до 18 метрів робітників з матеріалами та інструментом під час проведення ремонтних, будівельно-монтажних та інших видів робіт з обслуговування зовнішнього освітлення. І ще Сєверодонецьк отримав новий сміттєвоз.

Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»