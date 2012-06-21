Саме так назвали відкриті спортивні зимові автомобільні змагання на пересіченій місцевості. До заходу долучилися понад 100 спортсменів із Сєверодонецька, Рубіжного, Новоайдара, Лисичанська, Новопскова, Краматорська та Слов’янська. Траса, на якій змагалися учасники, кільцеподібна, завдовжки понад 4,5 кілометра. Кожен мав пройти її три-чотири рази. Переможців визначили у трьох номінаціях-класах: стандарт (автомобілі з повним приводом), спорт (автомобілі з повним приводом, підготовлені під ралі-рейди), UTV та ATV (підготовлені квадроцикли). «Проводячи такі змагання, ми показуємо, що Луганщина цілком безпечна для спортсменів. Це чудовий захід, який надихає та згуртовує людей. 35 екіпажів — справжніх фанатів своєї справи з Луганської та Донецької областей взяли участь у цьогорічному «Джип-спринті». Сподіваюся, що незабаром до змагань долучаться й учасники з інших областей», — вважає заступник голови Луганської ОДА Ольга Лішик.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»