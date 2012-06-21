Уперше за п’ять років у місті хіміків відкрили казкове містечко. Живу ялинку причепурили по-новорічному, і вона стала окрасою площі перед міським палацом культури. А світломузичний фонтан у намисті кольорових вогнів перетворився на пам’ятник, поряд — світлові новорічні олені й казковий паровозик, біля яких можна фотографуватися. Тут і Святий Миколай, а також чудесні крила, які можна приміряти для світлини. Під час відкриття до цього додали лазерне шоу.
Одне слово, дітлахи були в захваті, тож у резиденції Святого Миколая, що розташувалася у фоє палацу культури, хлопчики й дівчатка щиро розповідали про найпотаємніші бажання з вірою у їх здійснення.
Відтепер святкова атмосфера запанувала в усьому Сєверодонецьку.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»