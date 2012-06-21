Колектив Сєверодонецького клубу східних бойових та оздоровчих систем — це насамперед коло друзів, які пов’язані спільними захопленнями й справами. Так кажуть вихованці клубу — майстер спорту України Артур Чернов та Софія Цилік. Нещодавно Артур став чемпіоном світу з кікбоксингу ISKA у розділі фул-контакт. Три медалі європейської першості з кікбоксингу ISKA — у Софії Цилік. Загалом лише упродовж минулого навчального року вихованці клубу здобули 145 медалей різного рівня: 57 золотих, 36 срібних і 52 бронзові.
За словами заслуженого тренера України Андрія Сербіна, клуб створено тридцять років тому. Нині то вже навіть комплекс роботи з дітьми та підлітками. Тут півтора десятка груп, де займаються понад 200 учнів. З літа 1991 року на базі клубу діє табір бойових мистецтв «Тигреня», і багато хто з вихованців, якщо потрапив у складні життєві умови, відпочиває та проходить спортивну реабілітацію там безкоштовно. Діють тут і курси з вивчення китайської мови, адже виявилося, що на сході України багато людей бажають знати мову й культуру Піднебесної.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»