У 2020 році на виконання Регіональної цільової програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи передбачено фінансування у сумі 3,3 мільйони гривень. Пільги на медичне обслуговування «чорнобильців» у разі їх амбулаторного лікування є основним напрямом цієї програми. Луганщина вже витратила пів мільйони гривень на лікування «чорнобильців». А фінансування пільг на медичне обслуговування в рамках Регіональної цільової програми цього року збільшено на 8%.
Як повідомляє обласний департамент соціального захисту, найбільша в історії атомної енергії аварія забрала життя 35 тисяч українців, кожен десятий з яких луганчанин. І на сьогоднішній день в області нараховується більше 3 тисяч безпосередніх учасників ліквідації аварії.
Напередодні 34-х роковин Чорнобильської катастрофи вирішено вшанувати пам’ять ліквідаторів за їх особистий внесок у подоланні наслідків аварії, а тим, що родом із Сєверодонецька встановлять пам’ятний знак.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»