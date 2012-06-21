Громадська організація «Жінки Луганщини» вивела людей на акцію протесту, аби привернути увагу суспільства до випадку побиття поліцейським своєї дружини. «Акцію спричинила подія щодо випадку жорсткого насильства в родині, де після побиття дружини, чоловік, працівник поліції, викинув її з 4 поверху багатоповерхівки. Не можна мовчати, коли насильство відбувається в родині, в громаді! Ми будемо вимагати неупередженого розслідування і покарання кривдника»,- заявила керівник громадської організації «Жінки Луганщини» Ольга Лішикна своїй сторінці у Фейсбук.
Відомості про подію в Сєвєродонецьку, в ході якого постраждала жінка, внесені до ЄРДР. Розслідування проводить Державне бюро розслідувань.
Молода жінка знаходиться у лікарні. Подія набула розголосу у соціальних мережах. Особливо людей обурює те, що чоловіку, який скоїв злочин, ще не обрали міру покарання в ході досудового розслідування.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»