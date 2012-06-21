У Концертній залі Сєвєродонецького коледжу культури і мистецтв (адже евакуйований з Луганська Академічний симфонічний оркестр обласної філармонії немає власного приміщення) під час Святкової новорічної програми співали твори французьких, італійських, австрійських та інших європейських композиторів.
Яскрава палітра композицій вразила всіх присутніх. Під керівництвом диригента Назара Яцківа музична програма, сповнена радості і наснаги, адже ніжною, чутливою мовою кохання співала лауреат міжнародних конкурсів та фестивалів, неповторна Олена Босенко, а потім потужним сильним вокалом відзначався виступ соліста обласної філармонії, лауреата міжнародних конкурсів – Ігоря Новікова.
Музичне різноманіття, розбавлене хорошою порцією казкового настрою, подарували слухачам чарівні емоції та особливу атмосферу радості у передчутті новорічних свят.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»