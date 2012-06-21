Відтепер в області працює три лабораторії, здатних проводити дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції: з 3 квітня таку роботу розпочато на базі ДЗ «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України», в Сєвєродонецьку. Досі подібні дослідження в області могли виконувати лише відповідним чином оснащені лабораторії, що діють на базі клініко-діагностичного центру у Рубіжному та у Луганському національному університеті імені Т. Г. Шевченка, переміщеного у Старобільськ.
Влада Луганщини заявляє, що відтепер медики зможуть заощадити цінний час на проведення аналізів біологічних матеріалів пацієнтів з підозрою на інфікування коронавірусом.
За словами заступника директора ДУ «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України» Володимира Жданова, устаткування нового закладу надала Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Потужність лабораторії — мінімум 12-15 тестів упродовж доби. Наразі в області є достатня кількість тестів — можна зробити понад 5 тисяч. Більшість тестів (3100) надала місцева єпархія Української православної церкви.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»