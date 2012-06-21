Керівництво відомства відвідало новий сучасний ситуаційний центр, чергову частину, нові робочі кабінети та службові приміщення. Майже чотири роки співробітникам поліції довелося виконувати свої службові обов’язки в орендованих приміщеннях, які були розташовані в різних куточках міста. І лише зараз поліцейські отримали змогу працювати в комфортних умовах.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, у новій конференц-залі було проведено робочу нараду з керівниками структурних підрозділів та галузевих служб Головного Управління національної поліції в Луганській області, під час якої поліцейським вручено сертифікати на оргтехніку та багатофункціональні пристрої, які необхідні правоохоронцям для комплектації робочих місць.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що очікує від луганських колег наполегливості у протидії злочинності та, в рамках службових повноважень, протистоянні збройній агресії сусідньої держави.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»