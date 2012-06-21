У Таїланді палеонтологи з університету Маха Саракхам виявили в «долині динозаврів» в провінції Нонг Буалампху на північному сході країни рештки нового, вже одинадцятого виду динозаврів. Про це повідомляє Thaiger.
У матеріалі уточнюється, що знайдений вид динозаврів жив в крейдяний період, який розпочався близько 130 мільйонів років тому і закінчився близько 65 мільйонів років тому, в той час, коли було знищено 94% динозаврів на планеті Земля, зокрема і Вайюраптора.
Палеонтологи назвали новий вид Vayuraptor nongbualamphuensis. Це вже одинадцятий вид динозаврів, виявлений під час розкопок Phu Wat у національному парку Phu Kao-Phupandam в північно-східній провінції Nong Bua Lamphu, між Khon Kaen і Udon Thani. Археологи описують Vayuraptor nongbualamphuensis як меншого двоюрідного брата більшог і грізного Tyrannosaurus rex.
Співробітник університету Пладет Срісук, у стінах якого трудилися вчені, що відкрили новий вид, розповів, що ім'я виявленого виду було дано йому на честь Ваю, індуїстського бога вітру.
За словами вчених, судячи зі скам'янілих кісток кінцівок, істота була довжиною 4-4,5 метра і «дуже швидкою».
Відзначається, що палеонтологічні розкопки в таїландській «долині динозаврів» тривають понад 30 років. За цей час було виявлені рештки видів динозаврів, які не зустрічаються більше ніде в світі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для "Урядового кур’єра"