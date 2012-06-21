Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
З метою ознайомлення полтавців із справжньою, а не перекрученою історією міста, області й України, регіональне представництво Українського інституту національної пам’яті (УІНП) уклало з першими двома телеканалами у Полтаві договір, згідно з яким на постійній основі впродовж кількох років надаватиме їм для трансляції якісні відеоматеріали й відеолекції на історичну тематику.
Представник інституту розповів, що їм є чим приємно здивувати земляків, бо за підтримки Кабінету Міністрів України, зокрема Міністерства культури, вони за державні кошти виготовили достатньо інформаційного відеопродукту на різні теми, з різних періодів нашої історії.
Відеоконтент УІНП переважно транслюватимуть з нагоди вагомих історичних дат. Наприклад, у квітні в телеефірі полтавських каналів-партнерів можна було подивитися передачі, присвячені 122-річчю уродженця міста, Патріарха Мстислава та 102-й річниці визволення Криму військом УНР.