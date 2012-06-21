В оновленому сервісі Telegram з’явилося нове налаштування чатів. Тепер користувачі зможуть самостійно створити фон для листування.
У попередній версії користувачі вибирали фон для чатів зі списку запропонованих або завантажували зображення зі смартфона. Тепер кожен користувач може додати власний фон і застосувати його до чатів з усіх пристроїв.
Створений фот для чатів можна буде пересилати іншим користувачам за допомогою посилання. Також його зможе знайти будь-який користувач, просто ввівши ключові слова в пошуку.
Наразі оновлення є на всіх мобільних пристроях, крім тих, які працюють на macOS і Windows. Користувачі, що мають гаджети з зазначеними ОС, зможуть користуватися всіма оновленнями, крім створення фону для чатів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»