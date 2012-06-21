Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Творчий підхід — один з важливих чинників в освітній та виховній царині Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей № 6 імені Назарія Яремчука». Щойно тут на трибуні в коридорі виставили другий том книжки «Захотілось написати про... ». Видання ще пахне свіжою фарбою. І є воно оригінальним, якщо не сказати унікальним. І не лише в тому, що видрукуване лише в двох примірниках, один з яких зберігає дирекція навчального закладу, інший же може погортати та прочитати кожен. Головне, що авторами цієї книги є учні 5—11 класів. На 110 сторінках видання з’явилися оповідання, есеї, вірші та інші твори майже 120 школярів.

Книжка «Захотілось написати про... » виходить друком один раз на два роки. Задум про таке видання виник три роки тому. Як зазначає директор школи-ліцею Олександр Остапчук, щопонеділка в навчальному закладі відбуваються гутірки, де педагоги обговорюють з дітьми всі шкільні проблеми. Обов’язково виступають ритори. Кожен ліцеїст зобов’язаний двічі на рік виступити перед великою аудиторією. Водночас організовують конкурс «Найграмотніший учень». Щоб якомога більше дітей залучати до цього творчого змагання, вирішили, що на завершення навчального року хлопчики та дівчата мають виконати на власний розсуд творче завдання. Саме ці матеріали, різні за літературними жанрами, відтак і складають сторінки книжки «Захотілось написати про...». Примітно, що вчителі граматичних помилок у цих учнівських роботах не виправляють, так і друкують у виданні. Коли ж виставляють уже готову книжку в коридорі, всі діти читають, якщо зауважують неправильність у написанні слова чи реченні, самі виправляють.

Принагідно зазначити, що кільком авторам матеріалів у виданні «Захотілось написати про...» вдалося вже видати власні книжки. Останнім часом порадувала збіркою власних віршів учениця Олеся Іваськів. Щойно побачило світ і поетичне видання «Мова рим» десятикласниці Христі Караневич.