Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Цьогорічні випускники тернопільських шкіл не хочуть прощатися зі своїми шкільними роками буденно. Вони прагнуть традиційного випускного вечора. Відчути радість такого свята їм на перешкоді став карантин. Аби не скасовувати врочисті заходи для випускників загальноосвітніх шкіл, ще в травні їхні батьки зареєстрували петицію на єдиному сайті електронних петицій міської ради. У ній вони, серед іншого, просили прийняти нормативно-правові акти, які б дозволили та визначили формат проведення урочистої ходи випускників, урочистого вручення медалей та атестатів, випускних вечорів у світлі теперішніх реалій.
Надію, що випускний у Тернополі все-таки відбудеться, дав зараз міський голова Сергій Надал. У соціальній мережі він написав, шо сподівається, що ситуація з коронавірусною інфекцією буде стабільною й у місті зможуть організувати для випускників шкіл справжнє свято. Провести ж його мають намір після складання учнями ЗНО. Водночас міський очільник попросив тернополян повідомляти на його сторінках у Facebook та Instagram власні пропозиції щодо святкування випускного.
Треба сказати, що одразу ж переважна більшість у своїх коментарях назвала пост міського голови чудовою та гарно новиною, адже кожен учень мріє про випускний вечір.