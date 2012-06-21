У Тернополі створили оперативно-диспетчерську службу на базі Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і під’єднали її до телекомунікаційної мережі загального користування міста. На її відкритті побувала в.о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
Урядовець наголосила на важливості цієї «цілком нової української системи».
Створення оперативно-диспетчерської служби дасть змогу доступно, безкоштовно, своєчасно та якісно надавати екстрену швидку медичну допомогу тернополянам. Вона найкраща з усіх, що є в країні, бо може перемикатися на єдину систему взаємодії екстрених оперативних служб «112», щоб і працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій, і поліцейські, і бригади екстреної медичної допомоги співпрацювали. Ця система в Тернополі має високий рівень, тож, упевнена посадовець, дуже швидко розповсюдиться у країні.
Міністерство охорони здоров’я прагне створити єдину національну диспетчерську службу, щоб пацієнти, які живуть на межі двох областей, могли отримати допомогу від бригади швидкої, що перебуває найближче до них, навіть якщо вона з іншого регіону. Оперативно-диспетчерська служба, яку відкрили в Тернополі, може працювати саме так, адже автоматично показує, де перебуває кожна бригада. Служба також може під’єднатися до інших областей, і тоді диспетчер бачитиме картину в усій країні й зможе визначити, яка бригада найближче до пацієнта.
В.о міністра вважає, що Тернопільщина стане для країни прикладом і центром нової організації екстреної медичної допомоги.
«Тому дуже важливо, щоб працівники мали нашу підтримку, додаткове навчання, потрібні ліки в їхніх швидких, а також щоб у них була гідна заробітна плата», — поділилася думками Уляна Супрун.
Голова облдержадміністрації Степан Барна повідомив, що повний пакет медикаментозного забезпечення вже закупили. Щороку з обласного бюджету надають 4 мільйони гривень на повне укомплектування карет швидкої допомоги. Нині на Тернопіллі система екстреної медичної допомоги налічує 1400 працівників, а це 89 бригад, які одночасно можуть надавати меддопомогу в межах області.