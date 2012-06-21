Проблеми, що виникають у сфері комунальних послуг, безпосередньо впливають на життєдіяльність суспільства та його рівень життя, тому є надзвичайно важливими й актуальними для соціуму. Житлово-комунальні послуги забезпечують найбільш важливі потреби людини, адже стосуються безпеки і комфорту.

Протягом кількох років розмір оплати за комуналку українцям намагаються наблизити до європейського рівня. Відповідно й маємо підвищення тарифів у два-три рази. Якщо поцікавитися цінами на комунальні послуги у Європі, то порівняно з Німеччиною, Великобританією та Австрією (де громадяни витрачають на комуналку приблизно 150-170 євро кожного місяця), в Україні комунальні платежі становлять в середньому близько 60 євро. Але, якщо перевести ці цифри у відсоток від зарплати, то вийде, що комуналка в Європі займає лише 10-12% від заробітної плати, коли в Україні це аж 57-60%.