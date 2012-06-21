Тернополяни гучними оплесками, усмішками та щирим «Браво!» вітали на сцені обласної філармонії Буковинський ансамбль пісні й танцю ім. Андрія Кушніренка. Художній керівник і головний диригент ансамблю народний артист України Ярослав Солтис зазначає, що останніми роками створили шість вокально-хореографічних композицій, побудованих на буковинському фольклорі. Пісенну скарбничку колективу поповнили майже 50 нових творів. У репертуар повернули й деякі народні пісні, які виконували кілька десятиріч тому.
Народні перлини розшукують у різний спосіб. Гортають збірники пісень, видані понад пів століття тому. Пісні місцевості, де народилися, пропонують і самі артисти ансамблю. Весілля почасти стають своєрідним майданчиком запозичення нових пісень. Як, зрештою, виступи з концертами в населених пунктах області, на фестивалях.
У місті Вижниця торік відбувався Гуцульський фольклорно-етнографічний фестиваль, у якому брали участь виконавці з гірських регіонів інших країн. Чимало записали пісень там. На сцені вони звучатимуть уже ограненими. Ярослав Солтис каже, що є пісні, на основі яких можна створити цілу вокально-хореографічну композицію.
Творча мета й завдання ансамблю — пропагувати народне мистецтво рідного краю, де живуть буковинці й гуцули, а також чимало молдован, румунів. Їхній пісенний пласт знаходить відображення в репертуарі колективу.
Радіють артисти, що кілька років тому випала нагода побувати на фольклорних фестивалях у польських містах Кошалін і Закопане, в румунських Ясах та Сучаві. Але хотілося б більше гастролювати містами України. Однак філармонії обмежені фінансово, тож роками між цими установами в Тернополі, Чернівцях, Вінниці, Житомирі, Івано-Франківську та іншими триває інша форма співпраці — обмінні концерти. Ось танцювальний колектив «Надзбручанка» нещодавно виступав у Чернівцях, а тепер Тернопільська філармонія приймала Буковинський ансамбль пісні й танцю ім. Андрія Кушніренка. Шанувальники народного мистецтва могли насолодитися запальними, енергійними, виразними, щирими вокально-хореографічними композиціями, танцювальними жартами. Вони у виконанні чоловічої групи ансамблю линули не просто задушевно, а божественно, тож вдячний глядач не міг не викликати на біс. Завершили ж у Тернополі свій концерт чернівчани твором на вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну!» Гучних оплесків тернополяни не шкодували заслуженій артистці України Людмилі Радиш, солістам ансамблю Лілії та Андрію Тарасовим, Валерієві Гуралю, Валентинові Гайдеєку, Віті Тарасовій, Михайлові Сопіту та іншим.