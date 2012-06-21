Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

У Тернополі стали відомі переможці «Громадського бюджету» прийдешнього року. Варто нагадати, що міська рада береться за його фінансування з 2015 року. До голосування цієї осені допустили 84 проєкти, з яких — 38 великих і 46 малих. «Великий» означає, що на його втілення треба від 300 тисяч і до майже 1,5 мільйона гривень. Аби впровадити малу програму потрібно витратити, відповідно, не більше 300 тисяч гривень.

Нинішнього року в голосуванні за ініціативи «Громадського бюджету» взяли участь понад 27 тисяч тернополян. За волевиявленням містян оголосили переможцями сім великих і 16 малих проєктів. На їхнє впровадження міська рада спрямує загалом майже 17,5 мільйона гривень. Найбільшу кількість уподобань мешканців міста серед великих програм набрала ідея перетворити приміщення господарської будівлі на базі ЗОШ №28 на молодіжний коворкінг-центр «Креативний простір «Аляска». За задумом, центр має стати місцем зустрічі мешканців мікрорайону, школи й громади міста, а також відпочинку для учнів школи, батьків і вчителів. Примітно, що школа №28 отримала успіх і серед малих проєктів. Йдеться про облаштування на території цього навчального закладу нового освітнього простору «Кінотеатр просто неба».

Між іншим, цього року в Тернополі вперше приймали проєкти на «Шкільний громадський бюджет». Власні задуми в них розробляли учні загальноосвітніх закладів. 95 таких ініціатив зареєстрували, а кошти (1,7 мільйона гривень) на їх впровадження виділять 33 проєктам. Школярі більше перейнялися, зокрема, облаштуванням кімнат учнів, кутка інтелектуальних ігор, відпочинкової зони тощо.