У Тернополі обговорили можливості та переваги, які надає українцям євроінтеграція. Конференція за участі Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе, голови Тернопільської ОДА Степана Барни, представників бізнесу, громадських ініціатив та освіти відбулася в рамках інформаційної кампанії «Євроінтеграція: сила можливостей» і зібрала понад 200 учасників.

Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що Тернопільщина – регіон, який активно розвивається, а можливості, які дає європейська інтеграція, допомагають тернополянам досягти ще більших успіхів. Зокрема, зростає експорт продукції підприємств регіону. Сальдо зовнішньої торгівлі в Тернопільської області позитивне і складає +28,9 млн дол. США. Більшість продукції область експортує до ЄС. Половина всіх поставок (51,2%) припадає на Польщу. В структурі експорту Тернопільщини електричні машини і устаткування становлять 42,2%. У першій трійці товарних груп, які демонструють найбільше зростання в січні-липні, порівняно з аналогічним періодом торік, – електричні машини і устаткування (зростання на 25,0%), котли, машини, апарати і механічні пристрої (на 5,9%), полімерні матеріали, пластмаси (на 11,0%).

Віце-прем’єр-міністр нагадала, що загальний експорт українських товарів до країн ЄС у І півріччі 2018 р. збільшився, порівняно з І півріччям 2017 р., на 19,2% (на 1574,1 млн дол.), а частка країн ЄС в українському експорті становить 42,1%.

«І це рух з обох боків. Дерегуляція, забезпечення дедалі більшої прозорості урядування та, звісно, виконання Угоди про асоціацію сприяють збільшенню європейських інвестицій. У І півріччі 2018 р. інвестори з країн ЄС вклали в економіку України 734,2 млн дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що складає 58,3% від загального обсягу надходжень в Україну», – зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона також застерегла учасників конференції від впливу маніпуляцій, які існують навколо теми євроінтеграції. «Є політики, які запевняють, що ми обійдемося без допомоги ЄС, що в нас якийсь свій, особливий шлях, а європейські норми та вимоги до якості продукції та послуг зашкодять нашим селянам чи підприємцям. Ця брехня легко розбивається фактами, якими популісти та маніпулятори не хочуть користуватися», – наголосила Віце-прем’єр-міністр.

На її переконання, Україна теж цікава для ЄС. «Я переконана, європейський проект не буде повноцінним без України. Наші товари, IT-послуги затребувані і вже завойовують ринки ЄС. А наші підприємці, отримавши знак якості ЄС, отримують доступ і до третіх ринків», – сказала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Степан Барна погодився зі сказаним та розповів, що зміна зовнішньополітичної ситуації та війна на Сході змушують підприємців шукати нові ринки збуту. «Для тернополян, окрім ЄС, це Китай чи Іран. А навички, які отримали наші підприємці, які колись торгували з РФ, знадобилися для завоювання ринків Азії», – додав він.

«На території Тернопільщини розвинений не тільки аграрний бізнес, а й машинобудівний, саме тут виробляють комплектуюче обладнання для Audi, Porsche Cayenne та Volkswagen. Наша стратегія – удосконалити і збільшити потужність виробництва та створити сприятливий клімат для іноземних інвестицій настільки, щоб альтернативи Тернопільській області в машинобудуванні не було», – поділився амбітними планами голова Тернопільської ОДА.

Він також наголосив на важливості забезпечення гарних умов праці для населення, щоб люди не лишали регіон у пошуках тимчасової роботи за кордоном. "В області немає жодного підприємства, яке б не вкладало фінансові ресурси у власний розвиток. Зокрема, за підсумками минулого року ми отримали 7,1 млрд грн капітальних вкладень підприємств у власний розвиток та 42 млн дол. прямих іноземних інвестицій", –підкреслив Степан Барна.

Керівник відділу консалтингу Офісу з просування експорту Сергій Малиновський розповів про те, яку підтримку надає Офіс підприємцям, які хочуть почати експорт до країн Євросоюзу, та яким вимогам вони мають відповідати. Він також підкреслив роль ЄС у розвитку експортного потенціалу країни. «Співпраця з ЄС для нас надзвичайно важлива, адже сам Офіс просування експорту створювався за прототипом кращих європейських інституцій. Існує велика кількість програм, що допомагають експортерам розвинути власний потенціал. Нині український експорт до ЄС складає понад 40% загального експорту, та цю цифру можна і потрібно збільшувати. Часто європейські партнери навіть не усвідомлюють той рівень якості продукції, який є в Україні. Причин цьому дві: брак інформації стосовно можливостей українських виробників та, водночас, недостатня активність вітчизняних підприємців. Європейський ринок дуже конкурентний, а ваш бізнес – це як мала дитина: як ви її виховаєте, як залучите необхідні ресурси на розвиток, таким і буде майбутній результат», – зазначив Сергій Малиновський.

Голова правління ПАТ «Тернопільський молокозавод» (ТМ «Молокія») Віктор Солтис, який є одним з найбільших експортерів області до ЄС, розповів, що підприємство стало першим молочним заводом в Україні, на якому встановлено унікальну подвійну систему очистки молока «Fresh Milk» від одного з найбільших у Європі виробників обладнання GEA. Таке обладнання, а саме бактофуги з Німеччини, дозволяє ТМ «Молокія» продукувати молоко європейського рівня захисту, адже бактофуга механічним способом, тобто без термальної обробки, вилучає із сирого молока 99% шкідливих бактерій та спорів, не руйнуючи корисні властивості молока.

Регіональний координатор ПРООН в Тернопільській області Ігор Стефанів розповів про те, що дала євроінтеграція та підтримка Євросоюзу громадам Тернопільщини. Лише за проектами ПРООН в області реалізовано проектів майже на 39 млн грн. «Задача проекту місцевого розвитку – супровід громадських організацій від їхнього створення і до здачі проекту. Громади не зразу були зацікавлені, не були готові працювати над вирішенням спільних проблем, боялися. А коли побачили результат, почали включатися активніше. Ми долучаємо наші громади до цінностей, за якими працюють громади в країнах ЄС», – зазначив Ігор Стефанів. Він навів приклади успішно реалізованих в області проектів у різних сферах, зокрема, запровадження енергоощадних технологій, встановлення вуличних ліхтарів на сонячних батареях та інше.

Студентка факультету міжнародного маркетингу Мар'яна Білик розповіла про свій досвід використання можливостей від співпраці з ЄС. «Я дізналася про програму Еразмус+ на першому курсі Тернопільського національного економічного університету від викладачів та студентів, які вже навчалися за такою програмою за кордоном, а вже на третьому курсі моя мрія здійснилася – я успішно здала тести та поїхала в Університет прикладних наук Інхолланд у місто Алкмаар, Королівство Нідерланди. Практичні проекти, взаємодія з місцевими студентами, маркетингові дослідження – це безцінний досвід, який я запам'ятаю на все життя. Попри освітній досвід, я отримала можливість перебрати культурні цінності Нідерландів. Найбільша сила нідерландців в єдності, саме це необхідно плекати і в Україні», – розповіла студентка.

Довідково

Мета інформаційної кампанії «Євроінтеграція: сила можливостей» – роз’яснення та популяризація практичних переваг і можливостей, які вже мають або невдовзі отримуватимуть українці від євроінтеграційного курсу України. Проект реалізується Офісом Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України разом з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції за підтримки Проекту ЄС Association4U.

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