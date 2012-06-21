Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Вперше в Тернополі організували відкритий турнір з фрі-файту на вшанування пам’яті Ігоря Слюсарчука. У 28 років Ігор навічно залишив цей світ. Але навіть за такий короткий період життя зумів досягнути найвищих вершин у фрі-файті – українському різновиді контактних єдиноборств. Він першим отримав звання заслуженого майстра спорту України з фрі-файту, двічі був чемпіоном світу, багато разів здобував Кубок України з цього виду спорту, сім разів ставав володарем Пояса Чемпіона дивізіону Еліта.
Турнір імені знаного спортсмена відбувався у тернопільському спортивному клубі «Характерник», де колись тренувався сам Ігор Слюсарчук і вчив своїх учнів українському бойовому мистецтву. Майже 130 учасників з усієї країни вирішили позмагатися в різних вікових та вагових категоріях і техніках.
За словами одного з учасників Богдана Волошина, на таких змаганнях треба мати навички як ударної техніки, так і борецькі. У різних категоріях турніру загалом визначили 12 перших місць.