Микола ШОТ,
«Урядовий кур`єр»
Учора в Тернополі відкрили тематичну виставку, приурочену 79-ій річниці від дня проголошення Акта відновлення Української держави. Експозицію підготував музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини.
Як відомо, Акт відновлення Української держави проголосили у Львові 30 червня 1941 року. Він декларував створення держави, уряду, війська, адміністративних органів правління. Про процес державотворення та національно-визвольної боротьби українців розказують на виставці, зокрема, стенди експозиції «100 перемог України», які розробила Всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса. Представили й численні книги, філателістичні знаки, а також бофони, листівки. Примітно, що ці та інші матеріали присвячені не лише проголошенню Акта відновлення Української держави, а й Головному командирові Української повстанської армії генерал-хорунжому Романові Шухевичу, який народився саме 30 червня 113 років тому.