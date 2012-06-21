У Тернополі розпочали впроваджувати проєкт Inclusive Art, який діятиме впродовж цього року. Його учасники — хлопці й дівчата віком 12—17 років із синдромом Дауна. Двогодинні заняття організовуватимуть щовівторка й щочетверга. Перша група — восьмеро дітей і троє представників соціальної ініціативи «Єднання поколінь», учасники якої — люди поважного віку. Навчали їх двоє майстрів.
За словами Ольги Гордієнко, керівниці громадської організації «Центр сприяння дітям із синдромом Дауна «Бебіко», в подальшому саме в такій кількості працюватимуть групи, адже так викладачі зможуть активно приділяти увагу кожному. Охочих брати участь у проєкті більше, ніж сподівалися його ініціатори.
Проєкт Inclusive Art — перший крок до розвитку в обласному центрі соціального підприємництва. Це означає, що прагнутимуть із часом залучати юних до певної роботи, щоб вони могли заробити кошти на власні потреби. «Сонячних дітей» навчають малювати малюнки, які можна згодом нанести на тарілки чи горнятка. Хлопці й дівчата працюють над декоруванням медових пряників. На заняттях з кулінарії їм допомагатимуть виготовляти кондитерські вироби. Проводитимуть майстер-класи з валяння вовни, щоб створювати розмаїті аксесуари і прикрашати ними одяг. Для дітей із синдромом Дауна такі заняття — не тільки можливість виготовляти якісь речі, це ще й терапія, своєрідна реабілітація.
Громадська організація «Центр сприяння дітям із синдромом Дауна «Бебіко» в Тернополі вже діє десять років. Основна її мета — соціалізація та адаптація дітей з такою генетичною аномалією. Вона опікується дитсадком, де для «сонячних діток» проводять індивідуальні, інтегровані, групові заняття, веде відповідну роботу з батьками. Щороку центр організовує для дітей із синдромом Дауна оздоровчі табори.