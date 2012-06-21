У Тернополі під патронатом Міністерства охорони здоров’я, Національної академії медичних наук відбувся перший Галицький хірургічний форум «Інноваційні технології в хірургії». Масштабний захід скликали у місцевому національному медичному університеті імені Івана Горбачевського.
Як зазначив голова Асоціації хірургів Тернопілля доктор медичних наук професор Ігор Дзюбановський, учасниками форуму стали кількасот хірургів — науковців і практиків, науково-педагогічних працівників медуніверситетів і закладів охорони здоров’я зі столиці, Львова, Харкова, Тернополя, Чернівців, Івано-Франківська та інших міст країни.
Після урочистого пленарного засідання працювали чотири секції, було представлено стендові доповіді. На заході йшлося про інноваційні технології в хірургії захворювань гепатопанкреатобілінарної системи, обговорювали питання хірургії аорти та магістральних судин, розглядали й інші хірургічні теми.
Перший Галицький хірургічний форум присвятили 100-річчю із дня народження українського хірурга та вченого Юрія Коморовського. Він народився в Моравії (Чехія) в сім’ї вихідців з Тернополя. Після закінчення Тернопільської гімназії навчався на лікувальному факультеті Ягеллонського університету (м. Краків, Польща), згодом — у Львівському медінституті. Майже пів століття життя та наукової діяльності віддав Тернопільському медуніверситету. 2016 року в університетській лікарні на фасаді одного з корпусів, у якому десятиріччями працював Юрій Теофілович, відкрили меморіальну дошку.