Сьогодні, 13-го листопада, в Тернополі розпочався ІV Міжнародний кінофорум «КіноХвиля-2019». Протягом трьох днів у програмі фестивалю трансляції українських художніх, документальних, анімаційних фільмів, майстер-класи, панельні дискусії, літературні презентації, кастинги, зустрічі з відомими акторами, режисерами, продюсерами.
Голова Асоціації кінокомісій України, засновник форуму «КіноХвиля» Леонід Бицюра зазначив, що цього року форум набуває міжнародного статусу. У рамках заходу презентуватимуть проєкт «З України — до Голлівуду». Безкоштовний показ документального фільму з однойменною назвою, який розповідає про зірок світового кіно, відбудеться 14-го листопада у «Сінема Сіті». «На цьогорічній «КіноХвилі» буде презентовано понад 30 стрічок. Серед них — короткометражні фільми тернопільських режисерів. Це для нас важливий результат», — наголосив Леонід Бицюра. Зокрема, 13-го листопада в Українському домі «Перемога» відбудеться допрем’єрний показ документальної кінострічки «Лицар обов’язку і чину. Михайло Галущинський» — режисерський дебют фотохудожника, представника ТОКП «Фірма «Кінодністер», позаштатного фотокореспондента «Дня» Михайла Урбанського. Сценарій — тернопільської журналістки Лесі Заморської. Фільм розповідає про українського педагога, просвітянина публіциста, культурно-освітнього і громадсько-політичного діяча, першого коменданта Легіону УСС, віце-маршала сенату Польської Республіки Михайла Галущинського. Як розповів «Дню» Михайло Урбанський, кінострічка спрямована перш за все на патріотичне виховання учнівської молоді.
На кінофестивалі будуть також представлені документальні фільми «Орнаменти долі» про трагедію лемків, «Крути-1918», «Іловайськ-2014. Батальйон «Донбас», «Форпост Луганськ». 15-го листопада під час панельної дискусії в Українському домі «Перемога» йтиметься про розвиток українського кіно.