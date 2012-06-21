Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Упродовж травня та червня щосуботи в Тернополі організовують толоки зі збирання сміття в парках міста та біля Тернопільського ставу. Ініціатором такої доброї справи став лікар Микита Беднягін. Спочатку він сам узявся прибирати в парку, а відтак його підтримали й інші небайдужі до міської чистоти люди.
Примітно, що разом з екоактивістами на акцію вийшов і заступник голови Тернополя Леонід Бицюра. Чиновник у соцмережі навіть виклав відео, в якому не лише запросив тернополян на чергову суботню толоку, а й передав «окремий привіт» тим, хто залишає сміття на природі. Тим часом у пана Микити навіть є задум організувати своєрідні патрулювання, аби наглядати, щоб не засмічували місто.
Минулої толоки разом з еко- та громадськими активістами прибирати паркову територію вийшли також люди старшого віку, зокрема, учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Зібрали ледь не півсотні мішків різного непотребу, сміття.
Рух за чисте місто шириться. Наступної суботи естафету з прибирання прийме інша команда. Водночас сподіваються, що лави тих, хто вболіває за чистоту міських вулиць, парків, природи взагалі, невпинно зростатимуть.