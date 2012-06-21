Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Трикамерний відеореєстратор уперше встановили в Тернополі в одному з автобусів громадського транспорту на вітровому склі біля водія. Камера наразі працює у тестовому режимі. За допомогою такого апарату фіксуватимуть різні порушення, в тому числі дотримання умов карантину.
Цей відеореєстратор придбало КП «Тернопільелектротранс». До кінця липня на цьому комунальному підприємстві такими камерами повинні обладнати понад 40 автобусів і майже 60 тролейбусів. Узагалі ж нинішнього місяця в громадському транспорті обласного центру мали б нарахувати 150 відеокамер. Адже до такої справи долучатимуть і перевізників.
Ще одне нововведення на громадському транспорті з’явилося в липні. Депутати міської ради на черговій сесії ухвалили, що відтепер перевіряти квитки за проїзд мають право муніципальні інспектори. Вони не лише ловитимуть «зайців», а й контролюватимуть водіїв і кондукторів щодо видачі разових проїзних документів. Якщо ж пасажир не матиме квитка, то заплатить у тролейбусі 120 гривень штрафу, а в автобусі — 140 гривень.
В обласному центрі взялися також за оновлення критих зупинок громадського транспорту. Їх накривають дахом та облаштовують скляними стінами.