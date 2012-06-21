Микола ШОТ,
«Урядовий кур'єр»
Цієї суботи Тернопіль вийде на «Битву мікрорайонів». Це – новий формат легкоатлетичних змагань серед аматорів. Організують цей захід на набережній Тернопільського ставу. Учасники долатимуть п’ятикілометрову дистанцію. І бігтимуть командами.
Начальниця відділу розвитку фізичної культури Тернопільської міської ради Галина Федорович в місцевому теле- і радіоетері розповіла, що кожна з команд складатиметься з п’яти учасників, серед яких обов’язково має бути хоча б одна дівчина, та представлятиме певний мікрорайон. Хоча на старт вийдуть і мікс-команди, під парасолькою яких зібралися бігуни з різних частин файного міста. На дистанції змагатимуться легкоатлети-любителі віком від 18 років і старші.
Відомо, що вже зареєструвалися на «Битву мікрорайонів» дев’ять команд. Через карантин змагання матимуть два старти, на кожному з яких у запеклу боротьбу вступатимуть 20-30 бігунів. На стартовому та фінішному майданчиках усі будуть у масках, дотримуватимуться соціальної дистанції, організують, певна річ, санітайзери. Проводитимуть також температурний скринінг кожного легкоатлета.
На фініші кожен з учасників отримає медаль, смаколики й, безумовно, задоволення від участі в змаганнях з бігу.