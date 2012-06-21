Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Пацієнтів із середньою та важкою формами перебігу коронавірусної інфекції на Тернопільщині відтепер лікуватимуть і в інфекційному відділенні, яке днями відкрили в регіональному фтизіопульмонологічному медичному центрі.
Тут, за словами начальника управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Володимира Богайчука, підготували понад 90 ліжко-місць. У реанімаційному відділенні облаштували шість ліжко-місць, подбали про під’єднання до апаратів штучної вентиляції легень. Упродовж місяця мали б встановити й кисневий генератор.
Узагалі заклад забезпечений на два місяці засобами індивідуального захисту. Тут створили належні умови не лише для праці лікарів, медичних сестер, а й для їхнього проживання та харчування.
До приймання недужих на коронавірусну інфекцію заклад зуміли підготувати та оснасти всім необхідним у найкоротший строк. Це підкреслив голова облради Віктор Овчарук. І додав, що з обласної скарбниці витратили пів мільйона гривень на придбання медпрепаратів. Виділили кошти й на закупівлю шести кардіомоніторів, незабаром стільки ж встановлять й апаратів ШВЛ. Потурбувалися й про засоби захисту, задля цього ще на початку березня виділили 200 тисяч гривень. А ще раніше кошти з обласного бюджету надійшли, аби відремонтувати приміщення й для спорудження сучасних очисних споруд.