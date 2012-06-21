Кількадесят тернополян зібралися біля будинку, де мешкала Ірина Максимів. Її та її батьків було удостоєно відзнаки «Праведник народів світу» за врятування від нацистів 16 євреїв у роки Другої світової війни.

За словами краєзнавця Тараса Циклиняка, пані Ірина була учасницею проєкту, який продюсував відомий американський кінорежисер Стівен Спілберг. Вона написала книжку спогадів «Дитинство Ірусі Саїк», у якій розповіла про довоєнне рідне місто. Ці, як викарбувано на пам’ятній дошці, теплі спомини про давній Тернопіль назавжди залишаться дзвінким відлунням у наших серцях. Ірина Максимів відійшла у засвіти у липні цього року.

Спогадами про Ірину Максимів на урочистостях з нагоди відкриття меморіальної дошки праведниці народів світу поділилася її донька Оксана Назарчук. Пам’ятний знак виготовили за кошти рідних пані Ірини та доброчинців.