На фасаді будівлі управління соціальної політики Тернопільської міської ради урочисто відкрили меморіальну дошку Андрієві Питаку. У цій установі Андрій працював головним спеціалістом. Звідси його мобілізували на військову службу. У складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади захищав державну незалежність України від російського агресора і сепаратистів на Донбасі. Загинув Герой 1 березня 2016 року в Попаснянському районі на Луганщині. Посмертно його нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Рішенням міської ради Андрієві Питаку присвоєно звання Почесного громадянина Тернополя.
На церемонії відкриття меморіальної дошки зазначали, що Андрій Питак був відкритою, щирою, відповідальною і життєрадісною людиною. Таким він назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто знав його.