Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Їх лагідно називають ранніми пташками. Вони навіть мають своє свято, яке називається Міжнародний день недоношених дітей. І відзначають його в нашій країні та у світі 17 листопада.
Щороку у відділенні інтенсивної терапії новонароджених Тернопільського обласного клінічного перинатального центру «Мати та дитина» виходжують понад двісті таких немовлят. Усміхнених і щасливих колишніх пацієнтів можна побачити на фотографіях, зібраних у великому колажі, що прикрашає коридор відділення. Кількість таких світлин «ранніх пташок» має збільшитися вже цієї п’ятниці. Адже Міжнародному дню недоношених дітей в обласному центрі приурочили «Свято малюка».
В одному з дитячих розважальних закладів Тернополя майже сорок «ранніх пташок» святкуватимуть разом з батьками та лікарями. Найменшому учасникові буде лише вісім місяців, а найстаршій дитині – дев’ять років. Вони народилися передчасно, їх виходили у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Завідувачка цього медичного підрозділу Неля Скубенко мовить, що лікарі постійно «тримають з ними зв’язок, спостерігають, як вони зростають, розвиваються, допомагають розв’язувати їхні проблеми».
«Свято малюка» в Тернополі вже організовують утретє, аби привернути увагу спільноти до проблем виходжування недоношених дітей. Нинішнього листопада для «ранніх пташок» підготували цікаву святкову імпрезу. Крім солодощів, подарунків, малечу потішать різними розвагами. Батьки ж тим часом ділитимуть своїми здобутками, розповідатимуть про труднощі у виходжуванні своїх крихіток.