Поважай старших. Нині, на жаль, молодь дедалі більше не зважає на цю моральну засаду. І це має негативні плоди. У Тернополі, як поінформували у відділі комунікації поліції області, в надвечір’я чоловік літнього віку проходив повз трьох неповнолітніх, що сиділи на спортивному майданчику.
Один з них став щось вигукувати на його адресу. Пенсіонер підійшов до юнаків, виникла словесна перепалка. Гадаєте, молодші вгамувалися?! Більше того, один з хлопців зумів кинути чоловіка на землю, вдарити його в обличчя та в ділянку тулуба. Інші ж фільмували цю сцену кривдження на власні телефони. Відтак неповнолітні забіяки втекли. Пенсіонер же з тілесними ушкодженнями та переломом ребра змушений був звернутися до лікарні.
Правоохоронцям вдалося встановити особу підозрюваного. З’ясувалося, що кривднику 15 років. У протиправному він зізнався. Факт правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»