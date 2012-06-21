Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Понад тиждень у Тернополі перебуватимуть представники молодіжної діаспори з 12 країн, а саме з Грузії, Молдови, Литви, Італії, Росії, Ізраїлю, Словаччини, Румунії, Польщі, Греції, Казахстану та Сербії. Юнаки й дівчата з’їхалися до обласного центру, аби взяти участь у тренінговому проекті «Молодіжний лідер Світового конгресу українських молодіжних організацій». Захід відбувається за підтримки Тернопільської обласної державної адміністрації та Світового конгресу українців.
За словами президента Світового конгресу українських молодіжних організацій (СКУМО) Мирослава Гочака (Сербія), метою проекту є передусім підготовка майбутніх лідерів серед представників молодіжних організацій діаспори, проведення з ними системної роботи для розвитку кращих здібностей, визначення потенціалу й талантів. Йдеться також про активне залучення в процеси розвитку молодіжного діаспорного руху та Світового конгресу українських молодіжних організацій, у розбудову діаспорних структур задля кoнсoлiдацiї світового українства, збереження національно-культурної самобутності та змiцнення iснуючих і налагодження нoвих кoнтактів.
За час перебування на Тернопіллі наші молоді співвітчизники також запозичуватимуть досвід співпраці з громадськими організаціями та владою. Мали вже можливість ознайомитися й з туристичними особливостями Тернополя. На них чекають чимало різних заходів, розглядів тренінгових тем.
З молодіжними лідерами зустрівся й голова облдержадміністрації Степан Барна. Він, зокрема, підкреслив, що область готова й відкрита для зустрічей з нашою діаспорою, співпраці з нею, для обміну досвідом і спілкування. Зазначив, що українці за кордоном є добрими промоутерами нашої держави в світі. Тож, на його переконання, українці в світі мають робити все для того, щоб Україна була не об’єктом, а суб’єктом прийняття рішень на міжнародній арені. Водночас очільник краю підкреслив, що Тернопільщина «зацікавлена у співпраці з українською діаспорою, щоб донести меседж, який стимулюватиме закордонних співвітчизників повертатися додому. Саме тому напрацьовуємо стратегію повернення українців додому й уже готові запропонувати умови, які дадуть можливості вкладати гроші у розвиток економіки області та створювати власні підприємства. Гарантуємо їм цілковиту підтримку у реалізації бізнес-ініціатив».