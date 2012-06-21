У пасажирів лайнера Diamond Princess, які перехворіли на COVID-19 без прояву симптомів, було виявлено ураження легень. Заяву про це оприлюднили японські медики за підсумками аналізу даних комп'ютерної томографії (КТ) грудної клітки пацієнтів.
Спалах коронавірусу на заблокованому біля Японії круїзному лайнері Diamond Princess:
Як відзначили вчені, клінічний перебіг захворювання новим штамом коронавірусу з вираженими ознаками наразі досить добре відомий, на це спрямовано більшість досліджень. Однак з'ясувалося, що у пацієнтів з безсимптомним COVID-19 досить часто виникають субклінічні зміни. Йдеться, зокрема, про патологічні процеси в легеневій тканині, відомих під загальним терміном «матове скло».
Лікарі вивчили КТ 104 пацієнтів у віці від 25 до 93 років. У 76 осіб хвороба протікала без зовнішніх ознак, тобто у них були відсутні кашель і задишка, а температура тіла не піднімалася вище 37,5 градуса. З цієїкількості у 41 пацієнта в легенях було виявлено аномальне помутніння на легенях, спричинене вірусною пневмонією.
Порівняння симптоматичних і безсимптомних випадків показало схожість за ділянками ураження легеневої тканини – COVID-19, як правило, хвороба зачіпає ліву і праву нижні частки легких. Ступінь тяжкості пошкоджень у пацієнтів без ознак хвороби нижча, однак їх частота приблизно однакова.
За словами вчених, причина субклінічних проявів при новому коронавірусі поки незрозуміла. Такий ефект не фіксувався ні при Близькосхідному респіраторному синдромі (MERS-CoV), ні при спалаху поширення атипової пневмонії (SARS-Cov). Цей факт вказує на необхідність ретельного вивчення механізму впливу COVID-19 на організм людини, а також більш ретельне прийняття клінічних рішень особливо в безсимптомних випадках.
Американське судно Diamond Princess стояло на карантині в Йокогамі (Японія) з лютого місяця. Тоді на кораблі було зафіксовано спалах COVID-19. укінці березня корабель покинув порт.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»